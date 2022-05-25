В 2013 году в Минобороны РФ признавали, что на складах нет боеприпасов для пушек этого танка.

Российские оккупанты начали переброску к оккупационным силам в Украине древних советских танков Т-62.

В сети появилось видео состава с Т-62, движущегося, как утверждается, в сторону Украины.

Снятие с хранения танков Т-62 отмечается в 904 ЦЗМР, в Каменск-Шахтинском, Ростовской области.

Этими танками доукомплектуют танковый полк резерва на базе 150 МСД 8А, пишет InformNapalm.

В 943 центре обеспечения мобилизационного развертывания, что в Новоозерном, временно оккупированного Крыма, начата расконсервация находящихся на хранении танков Т-62.

Командование Южного ВО формирует в составе соединений округа полков резерва, в том числе танковых, комплектуемых танками Т-62 первый полк, формируемый в частях Черноморского флота.

Последнее боевое применение и потери этого типа танков Россией отмечалось во время вторжения в Сакартвело (Грузию) в августе 2008 года.

Россия начала использовать советский металлолом в войне в Украине в связи с потерями в живой силе и техники. По состоянию на 25 мая ВСУ уничтожили уже 29 450 оккупантов и 1305 танков.

Недавно Генштаб ВСУ подтверждал снятие оккупантами с хранения устаревшего Т-62. Эти танки, которые СССР снял с производства еще в 70-е годы, используются для комплектования резервных батальонных тактических групп, формируемых для отправки в Украину.

Однако еще в 2013-м российские СМИ сообщали о намерениях МО РФ утилизировать Т-62. "В нынешних условиях ценность Т-62 очень мала. Так что разумнее их разобрать, чем тратить деньги на хранение. Кроме того, на складах нет боеприпасов для его пушки", - объяснял источник "Известий". в оборонном ведомстве.

Раньше британская разведка констатировала, что русские чувствуют дефицит в разведовательных БПЛА, отчасти потому,что процесс их производства замедлен из-за веденных Западом санкций.

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