БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.

В российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сыграли ключевую роль для обеих сторон, хотя они и пострадали от высоких показателей истощения.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.

Россия попыталась реализовать концепцию "разведывательного удара", которую она доработала в Сирии, при которой используются разведывательные БПЛА для определения целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией".

Но Россия, вероятно, испытывает нехватку подходящих разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций.

Война в Украине: обновленные данные

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удерживания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Продолжаются обстрелы вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

На Харьковском направлении оккупанты сосредоточили свои усилия на возвращении позиций, потерянных в боях с ВСУ. Это происходит либо чтобы выиграть время для российских войск для отхода и передислокации на другие направления наступления, либо с целью укрепить оборонительные позиции к северу от Харькова.

Всего на фронте отражено 11 атак врага, уничтожено 8 танков, 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

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