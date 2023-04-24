В потоке бреда опальный политик не преминул "побрязкать" ядерным оружием, назвав Польшу врагом России.

Скандальный экс-президент РФ, заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев знвоу отметился странными заявлениями. На этот раз ему мерещится, что Польша хочет оккупировать Украину. По его версии, этот проект называется "ЛяхоУкраина".

Очередную порцию дикого бреда Медвдедев выдал в своем Телеграм-канале. По его словам, поляки мечтаю о "возрождении межгосударственной унии с Украиной" и восстановлении Речи Посполитой.

Более того, политик страны-оккупанта, которая до сих пор бредит восстановлением Российской империи, обвиняет в том, что Польша "черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе".

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"Имперские галлюцинации толкают польское общество в водоворот тяжелых исторических ломок. Варшавские элиты спят и видят, как взять геополитический реванш в России, пересмотрев, в частности, итоги Переяславской рады. В нынешних обстоятельствах оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован либо сейчас, либо уже никогда. Конечно, о последствиях никто из галлюцинирующих польских маньяков не думает", - заявил Медведев.

Опальный политик заявил, что именно поляки "дали идеологическое топливо для появления национализма и бандеровщины, для укрепления бесовщины униатства, для превращения Галичины и Волыни в рассадник кровавого сатанизма".

Медведев также заявил, что "Польша не умеет быть империей, но ее "аппетиты" держат в страхе немцев и французов. В то же время он пришел к странному выводу - польско-украинская конфигурация якобы чем-то выгодна России.

"Вкусившая крови, Речь Бандеросполитая 2.0, как это уже бывало, может заняться историческим реваншизмом. Начнет терроризировать необоснованными претензиями "по праву памяти" своих соседей. Превратится в бешеную псину, которая кусает в Европе всех подряд", - прогнозирует скандальный политик.

В конце концов, Медведев уверен, что Польша потом "выкатит Европе ценник" за то, что сдерживала Россию.

"Поляки спят и видят, что они снова крутые и что все ресурсы России брошены на сдерживание новой Речи Бандеросполитой", – выдал он.

После этого Европа "опомнится и обратится к России за помощью", чтобы остановить "неугомонную Польшу".

"Польша - не ровня России и никогда ей не будет. Так уж Господь управил. Нужно понимать одно. Польша – с кусками Украины или без нее-это и так бесконечно враждебная для нас. Наличие бандеровцев в Войске Польском погоды также не делает. И на точность применения "Сарматов", "Калибров" и "Цирконов" не влияет", - заявил он.

Другой бред Медведева

Дмитрий Медведев - давний шут двора царя Путина, один из главных генераторов бреда. 8 апреля он отметился очередным истерическим постом. Теперь он уверяет, что Украина никому не нужна, да и вообще она должна"исчезнуть".

До этого бывший президент страны-оккупанта пригрозил миротворцам НАТО "гробами" при их отправке в Украину.

А совсем недавно он издал глупые заявления относительно украинского президента Владимира Зеленского, назвав его"проверенным фашистом и мелким бандеровцем".

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