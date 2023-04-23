В Кремле обещают странам G7 ответные меры.

Экс-президент России и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев негодует из-за перспективы полного запрета экспорта товаров в Россию.

Он утверждает, что Россия готова ответить на новые экспортные ограничения со стороны G7 прекращением работы зернового коридора.

"Идея … подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются", – написал он в Telegram.

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Позиция G7 по "зерновому коридору" и экспорту в РФ

Ранее сообщалось, что министры стран "Большой семерки" (G7) настаивают на продлении и расширении соглашения по поводу экспорта украинского зерна по Черному морю.

В соответствии с соглашением, продленным 18 марта на 120 дней, должен осуществляться экспорт украинской агропродукции через порты "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный". Но работу "зернового коридора" регулярно нарушает страна-агрессор, блокируя совместные с Турцией проверки украинских кораблей, что западные партнеры Украины называют "пищевым террором".

Одновременно стало известно, что страны G7 рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию.

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