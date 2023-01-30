Это заявление скандальный "пехотинец Путина" сделал на фоне сожжения Корана в Дании.

Опальный лидер Чечни Рамзан Кадыров разразился угрозами в адрес Европы после того, как в Дании сожгли Коран. Он заявил, что европейские страны нуждаются в "очищении от сатанистов", как и Украина.

В своем Telegram-канале Кадыров эмоционально отреагировал на инциденты с Кораном. В частности, он заявил, что политик, который это сделал, найдет ту кару, которую упорно ищет".

" Пока есть на свете такие жалкие безродные личности, сжигающие Коран, оскорбляющие чувства миллиарда жителей Земли, мы не остановимся на уничтожении сатанистов на Украине. Пройдем всю Европу, очищая народы Старого Света от мерзости, проклятой Всевышним. Посмотрите, вот они какие - ценности западного мира, когда трус сжигает священную Книгу в окружении полицейских, боясь за свою жалкую душонку. Ни смелости, ни гордости, ни чести, ни уважения. Все самые омерзительные качества человека можно увидеть в одном обличии этого провокатора, который якобы сжёг Коран из-за меня. Нет, он просто искал повод сделать это снова, чтобы спровоцировать мусульман", - заявил Кадыров.

Его возмутило то, что власти разрешили эту акцию, "понимая, что это провокация, за которой последует справедливая реакция неравнодушных мусульман". Кадыров также намекнул, что провокатора ждет "кара" и посоветовал не оправдывать ее "исламским терроризмом".

"Датский ублюдок "посвятил" этот поджог мне. Я бы многое простил в мой адрес, но этот поступок религиозного террориста я не прощу, как и полтора миллиарда мусульман мира. Да, религиозного террориста. Для меня подобные провокаторы - самые настоящие террористы, от которых нужно освобождать здоровое общество", - добавил Кадыров.

Сожжение Корана в Европе

Как известно, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО, которую ратифицировали 28 из 30 стран-участниц Альянса. Турция открыто заявляет, что не согласится на вступление этих стран в НАТО.

Россия, которая ранее угрожала Швеции и Финляндии вторжением из-за их стремления вступить в НАТО, уже активизировала усилия, направленные на ухудшение отношений между этими странами и Турцией. 22 января возле турецкого посольства в Стокгольме ультраправый политик Расмус Палудан и его сторонники публично сожгли Коран, что вызвало бурную реакцию Турции. Вскоре стало известно, что эта акция - провокация россиян. 29 января Палудан провел аналогичную акцию у посольства России в Дании. Эти поджоги он посвятил Кадырову.

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