Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга выяснил, что инцидент с поджогом Корана у посольства Турции в Стокгольме - провокация россиян.

Российские спецслужбы организовали операцию по дестабилизации ситуации в Швеции с целью помешать стране вступить в НАТО. Речь идет о скандале, который произошел 21 января.

Тогда лидер партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег экземпляр Корана у посольства Турции в Стокгольме. Подробности относительно российской провокации выяснил Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга (RLI).

Там сообщают, что Россия просто использовала Палудана в своих интересах через местного журналиста Чанга Йоханнеса Фрика, который, вероятно, является агентом ГРУ РФ.

Видео дня

"Российская военная разведка, вероятно, использовала ничего не подозреваюшего Палудана через Чанга Йоханнеса Фрика, который, по многочисленным признакам, является агентом ГРУ РФ, завербованным для проведения психологических операций. Место проведения акции – территория перед посольством Турции в Стокгольме – было выбрано не случайно, поскольку атака была направлена на Анкару", – сообщает RLI.

По мнению RLI, такая провокация со стороны Кремля была направлена на повышение уровня террористической угрозы, а также, чтобы помешать Швеции интегрироваться в НАТО. Примечательно, что операция была проведена накануне визита в Швецию главы Минобороны Турции, которая в настоящее время блокирует заявку страны в НАТО.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в мае 2022-го года. Сейчас вступление Швеции в НАТО ратифицировали 28 стран-членов Альянса с 30. Этот процесс блокируют только Турция и Венгрия.

22 января возле турецкого посольства в Стокгольме ультраправый политик Расмус Палудан и его сторонники публично сожгли Коран. Это возмутило Турцию.

23 января турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он возмущен действиями активистов в Стокгольме и отметил, что не собирается поддерживать страну, которая защищает террористов, во вступлении в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: