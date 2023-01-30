Пострадал также оператор, находившийся рядом.

Во временно оккупированном Мелитополе "кадыровцы" изнасиловали российскую пропагандистку из НТВ и избили оператора.

Как сообщает Телеграмм-канал "Ищи своих", эту тему в РФ запретили освещать в новостях, но канал уже обратился в следственный комитет России.

Как отмечается в заявлении НТВ в следком РФ, пропагандистка Ольга Зенкова и оператор Артем Епифанов находились в городе по редакционному заданию. 17 января они ужинали в ресторане "Воронцовский", когда на них напали оккупанты, которые представились "бойцами батальона Ахмат".

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В результате инцидента оператор Епифанов получил травмы средней тяжести, а пропагандистку изнасиловали. Как отмечают в канале, "органы правопорядка", подконтрольные оккупантам, отказались расследовать это дело, а гауляйтер Балицкий проигнорировал обращение.

На сайте НТВ отмечается, что Ольга Зенкова действительно у них работает. Она родилась в Екатеринбурге 21 июля 1983 года. Зенкова получила профессию "телеведущая". На сайте НТВ ее поместили в раздел "корреспонденты в регионах".

Более того, Зенкова находится под санкциями СНБО за антиукраинскую пропаганду. Ее внесли в базу сайта "Миротворец".

Епифанов тоже работает на НТВ, причем уже много лет. Он снимал пропагандистские ролики на оккупированной части Луганской и Донецкой областей, за что загремел в базу "Миротворца".

Как "кадыровцы" "хозяйничают" на оккупированных территориях

"Кадыровцы" не принимают непосредственного участия в боевых действиях, а выполняют функции заградительных отрядов. Именно поэтому большинство из них" хозяйничает " в оккупированных городах. Недавно вблизи Токмака Запорожской области ВСУ запустили "салют" по штабу с кадыровцами.

В понедельник, 26 декабря, стало известно, что в оккупированном Симферополе задержан племянник Кадырова Хасан Ибрагимов, который был назначен "смотрящим" в Херсонской и Запорожской областях. Вместе с ним задержаны четверо силовиков из Чечни.

Сообщалось, что чеченцы жестоко избили мужчину, который вступился за свою девушку. "Кадыровцы" все отрицали, но инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения

В так называемой "ЛНР" повесился один из российских "мобиков". В предсмертной записке он пожаловался на произвол "кадыровцев" и заявил, что тиктокеры из батальона "Ахмат" насилуют россиян.

Впоследствии стало известно, что российский оккупант Вадим Сергеев взорвал себя на гранате, пытаясь отомстить "кадыровцам". Это уже второй подобный случай за последние несколько дней.

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