В России в подвале нашли расчлененное тело в пакетах: останки пролежали там год (видео)

Установить пол погибшего человека пока что не удалось.

В российском городе Гатчина в подвале многоквартирного дома нашли расчлененное тело. Останки были завернуты в пакеты. Читайте также"Страшный садист, профессор Мориарти": российский историк-расчленитель выступил в судеКак сообщает Следственный комитет по региону, по данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. Отмечается, что останки обнаружили в подвале дома на улице Киргетова. «Устанавливается личность погибшего и лица, причастные к преступлению», – говорится в сообщении. В России нашли расчлененное тело: другие подробности Предварительно установлено, что части тела пролежали около года и успели мумифицироваться, передает vse42.

Установить пол погибшего человека без проведения экспертизы не удалось.

С места обнаружения останков правоохранители изъяли фрагменты рабочего комбинезона, резиновый сапог, перчатку и бутылку. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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