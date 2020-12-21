Личность погибшего неизвестна / скриншот с видео

В российском городе Гатчина в подвале многоквартирного дома нашли расчлененное тело. Останки были завернуты в пакеты.

Читайте также"Страшный садист, профессор Мориарти": российский историк-расчленитель выступил в судеКак сообщает Следственный комитет по региону, по данному факту возбудили уголовное дело об убийстве.

Отмечается, что останки обнаружили в подвале дома на улице Киргетова.

«Устанавливается личность погибшего и лица, причастные к преступлению», – говорится в сообщении.

В России нашли расчлененное тело: другие подробности

  • Предварительно установлено, что части тела пролежали около года и успели мумифицироваться, передает vse42.
  • Установить пол погибшего человека без проведения экспертизы не удалось.
  • С места обнаружения останков правоохранители изъяли фрагменты рабочего комбинезона, резиновый сапог, перчатку и бутылку.

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Автор: УНИАН