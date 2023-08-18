Памятник установили на территории завода "Микрон".

В Псковской области священник освятил восьмиметровый памятник Сталину во время "торжественного" открытия.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Памятник изготовили еще четыре года назад, его пытались установить в Волгограде, Воронеже и Московской области, однако местные власти отказались. Теперь он будет стоять на территории завода "Микрон" в городе Великие Луки.

Во время открытия священник заявил, что во времена правления Сталина "пострадала церковь", однако "благодаря этому у нас есть множество новомучеников".

После этого в Великолукской епархии РПЦ заявили, священники приняли участие в этом мероприятии без согласования, а их действия и высказывания "не являются выражением позиции священноначалия Русской православной церкви".

РПЦ поддерживает войну

Ранее оккупанты показали, как поп Русской православной церкви благословляет танки, которые отправляют Министерству обороны с территории УралВагонЗавода.

Также в сети распространяли видео с российским попом, который рассказывает захватчикам, что нужно заряжать реактивную систему залпового огня "Град" с молитвами.

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