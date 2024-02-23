По подсчетам журналистов, за последний президентский срок Путина репрессиям подверглись 116 тысяч россиян.

Президент РФ Владимир Путин превзошел советских генсеков Леонида Брежнева и Никиту Хрущева в масштабах репрессий, говорится в исследовании издания "Проект".

По подсчетам журналистов, за последний президентский срок Путина репрессиям подверглись 116 тысяч россиян. Из них более 10 тысяч были осуждены по уголовным статьям и более 105 тысяч - по административным. Только по статьям об "оправдании терроризма", "экстремизме", "дискредитации армии", "призывах к санкциям" и "военных фейках" за последние шесть лет было заведено 4667 уголовных дел, фигурантами которых стали 5613 человек.

Авторы исследования сравнили эту цифру с числом осужденных по "антисоветским" статьям при Хрущеве и Брежневе. В случае с Хрущевым они выбрали шестилетний период с 1956 по 1961 год - и насчитали всего 4883 репрессированных. У Брежнева выбрали 1968–1973 годы - 1057 репрессированных.

Видео дня

В итоге авторы исследования пришли к выводу, что в масштабах репрессий Путин обошел почти всех советских генсеков, кроме одного - Сталина.

Ситуация в РФ - детали

В Российской Федерации значительно усиливается подавление инакомыслия из-за захватнической войны против Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки. В частности, 14 февраля 2024 года российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий конфискацию имущества за такое правонарушение как "распространение ложной информации о российских вооруженных силах". Это правонарушение в основном направлено на то, чтобы заставить замолчать внутренних критиков войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: