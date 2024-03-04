По словам скандального политика, почти вся территория Украины должна отойти в состав РФ.

Скандальный заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова "разразился" странными заявлениями об Украине.

Во время очередного выступления Медведев на фоне "карты мира", на которой Украина изображена частью России, а ряд западных областей назван "Киевом", выдал территориальные претензии.

"Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина - это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина - это, безусловно, Россия", - сказал Медведев.

Более того, он объяснил, что в Украине якобы происходит "особый случай", а не оккупация территорий.

"То, что происходит в Украине - особый случай, речь не идет о расширении границ Российской Федерации методом "эффективной оккупации". А так называемая Украина в действующем виде - это совсем не то, что юридически называют вещью, полученной путем захвата. Это вынужденный и эффективный ответ на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада", - сказал он.

Другие заявления Медведева

Как уже упоминалось, 17 января Медведев сделал странное заявление об Украине. Он написал, что ее существование является фатальным для самих украинцев и подчеркнул, что не видит места в мире не только власти Украины, которую в России любят называть "бандеровской", но и вообще всей нации.

Бывший лидер РФ назвал Украину "раковым новообразованием", отмечая, что Россия неизбежно заберет себе все ее земли.

Между тем в Офисе президент Украины объясняют, что в последнее время Россия громко "кричит" о "передышке" на фронте. В частности, Михаил Подоляк в этом контексте вспомнил об истеричности Медведева.

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