Путин вскоре станет объектом их недовольства.

Высший слой российских чиновников, силовиков и бизнесменов разочарован итогами 100 дней войны с Украиной.

Об этом пишет издание Ходорковского "Можем объяснить".

Путин и его окружение так и не сформулировали ни внятную цель "спецоперации", ни ее идеологию, ни перспективы, говорят эксперты.

Важной чертой поведения элит становится избегание военной тематики, которое началось благодаря правительственному запрету на слова "война", "взрыв" и "100 дней".

Кремлю так и не удалось создать идеологию, оправдывающую и объясняющую военные потери и невзгоды, указывает политолог Александр Морозов: "Идеология Z" оказалась гораздо слабее своих аналогов".

Недовольство в элитах военными и политическими неудачами будет усиливаться по мере роста экономических проблем — в частности после объявления нефтяного эмбарго", говорит политолог Кирилл Рогов: "Если Западу удастся снизить доходы России от торговли энергоресурсами, то это будет еще одним знаком для российских элит, что путинская стратегия оказалась проигрышной на всех направлениях и что нужно что-то делать, нужно менять курс, менять стратегию и, соответственно, менять того, кто будет ее реализовывать".

Как писал УНИАН, российским пропагандистам накануне ограничили использование в эфирах фразы "100 дней войны", так как российская армия не добилась за этот период ни одной поставленной командованием цели.

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