В марте на Путина было совершено покушение.

Здоровье российского президента Владимира Путина является предметом оживленных разговоров в администрации Байдена после того, как в конце мая разведывательное сообщество подготовило свою четвертую всестороннюю оценку.

В засекреченном отчете США говорится, что Путин, похоже, вновь появился на свет после того, как в апреле прошел курс лечения от запущенного рака, сообщили Newsweek три руководителя американской разведки, ознакомившиеся с отчетами.

По словам официальных лиц, оценки также подтверждают, что в марте на Путина было совершено покушение.

Высокопоставленные чиновники, представляющие три разные разведывательные службы, обеспокоены тем, что Путин все более параноидально относится к своей власти, статусу, который делает курс по Украине неустойчивым и непредсказуемым. Но это, говорят они, также делает перспективы ядерной войны менее вероятными.

"Власть Путина сильна, но уже не абсолютна", — говорит один из старших офицеров разведки, имеющий прямой доступ к отчетам. "Жестокая борьба внутри Кремля никогда не была такой интенсивной во время его правления, все чувствовали, что конец близок".

Все три чиновника предупреждают, что изоляция российского лидера затрудняет для американской разведки точную оценку статуса Путина и здоровье.

Во время встречи Путина и Шойгу 21 апреля у российского президента были явные проблемы со здоровьем - он со всей силой сжимал стол, за которым разговаривал с министром.

Видео было тщательно изучено аналитиками разведывательного сообщества. Для Белого дома было проанализировано множество разведывательных данных. Возможно, COVID-изоляция замаскировала ухудшение здоровья, которое только сейчас проявилось более ярко.

Рак у Путина - что известно

Как писал УНИАН, ранее ходили слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости. О том, что у Путина есть серьезные онкологические заболевания, в частности, сообщал и расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В последнее время в СМИ все чаще всплывают слухи о болезни президента РФ Владимира Путина и о его предстоящей операции.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что прямых подтверждений болезни агрессора РФ нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.

В связи со слухами об ухудшении здоровья Путина возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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