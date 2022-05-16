По словам Гудкова, кремлевские элиты задумаются о таком варианте после военного поражения РФ в Украине.

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков утверждает, что окружение диктатора Путина может устранить его по итогам военных поражений РФ в Украине.

Он напомнил, что о недопустимости пребывания у власти Путина заявил даже американский лидер Джо Байден.

"Военные поражения, Путин Акелла, который промахнулся, Путин уже не мачо, а уже хромая на все лапы утка. Вот тогда уже элиты задумываются над тем, чтобы убрать его, отстранить. И тогда будет конец путинизму", - цитирует Гудкова сайт "Сегодня".

Окружение диктатора, предполагает политик, будет готовить для него "сюрпризы".

"Я думаю, что если окружение будет понимать, что он уже умирает, то для него могут быть большие сюрпризы. Я не уверен, что у него летальное состояние болезни. Люди болеют в этом возрасте по-разному. Но это не мешает им десятилетиями продолжать жизнь", - подчеркнул Гудков.

По его словам, даже если у Путина нет смертельной болезни, то "хуже всего у него с головой". Судя по том, что он говорит и что делает.

Ранее СМИ узнали, что Путин, по данным СМИ, будет вынужден лечь "под нож" в ближайшее время. В случае длительного восстановления, власть на какое-то время перейдет к Николаю Патрушеву, секретарю Совбеза.