По словам Уилсона, Запад должен помочь Украине остановить агрессора, тем самым прекратить войну.

Если мир не сумеет остановить российского диктатора Путина, он может пойти на использование против Украины ядерного оружия.

Такую вероятность допускает президент и генеральный директор Национального американского фонда поддержки демократии Дэймон Уилсон, пишет "Апостроф". Сейчас дипломат находится в Киеве.

Он подчеркнул, что недооценивать Путина нельзя - это показывают последние события.

"Мы должны это понимать. Многие украинцы не верили, что он нападет на Украину, несмотря на большое количество разведданных, подтверждающих его намерения, и он это сделал. С одной стороны, россияне хотят использовать страх ядерного оружия, чтобы запугать Запад, остановить западную помощь Украине. Но единственный способ избежать эскалации – проявить силу и помочь Украине остановить эту войну. Если мы стремимся предотвратить применение тактического ядерного оружия, нельзя уступать. Необходимо остановить обидчика", - говорит дипломат.

Нынешнее время американский эксперт оценивает как опасное.

"Никто не хочет, чтобы Украина страдала еще больше. Но мы знаем, что пока россия не откажется от своих намерений относительно Украины, все возможно", - резюмировал он.

Ядерные угрозы РФ

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие. Позже он снова не исключил такую возможность, однако в МИД РФ заявили, что ядерное оружие использовать не будут.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.