Глава страны-агрессора сделает акцент "на текущей ситуации", в том числе в экономике и социальной сфере.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в Москве.

Об этом в комментарии российским СМИ сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Правая рука" Путина утверждает, что тот во время послания будет говорить о "текущей ситуации". Очевидно, тему войны он затронет.

Как заявил Песков, среди приглашенных на мероприятие будут оккупанты, принимающие участие в войне против Украины.

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Заявление Путина 21 февраля 2022 года

Напомним, 21 февраля прошлого года Путин объявил о признании независимости так называемых "ЛДНР". Спустя три дня Кремль начал полномасштабное российское вторжение в Украину. "Считаю необходимым принять давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими "республиками", — заявил тогда президент страны-агрессора.

После начала большой войны в прошлом году Путин не выступал с посланием, несмотря на то, что Конституция РФ предусматривает, что оно должно быть ежегодным.

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