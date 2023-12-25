Заведение расположено за Полярным кругом, где большую часть года длится зима.

Российские власти тайно переместили оппозиционера Алексея Навального в другую тюрьму, находящуюся на Крайнем Севере России за Полярным кругом. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

После того, как путинский режим приговорил Навального к тюрьме, его направили отбывать "наказание" в исправительную колонию №6 в поселке Мелехово Владимирской области, что всего в 200 км к востоку от Москвы.

Но 11 декабря сотрудники исправительной колонии сообщили адвокатам, что Навальный у них больше не находится, однако отказались сказать, куда его перевели. Незадолго перед этим к оппозиционеру прекратили пускать адвоката, а самого Навального больше не подключали к заседаниям суда по видеосвязи.

Видео дня

Спикер президента РФ Дмитрий Песков 12 декабря заявил журналистам, что Кремль не имеет "ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключенных и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях".

Но сегодня, через три недели после "исчезновения" адвокаты Навального таки смогли его отыскать. "Мы нашли Алексея Навального. Он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке", - написала в Твиттере его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Поселок Харп расположен на севере Урала – в 50 км от города Салехард и в 60 километрах к северу от полярного круга. Примечательно, что украинский кинорежиссер Олег Сенцов, когда находился в российском плену, 5 лет провел в тюрьме города Лабытнанги – в 30 км от поселка Харп. Но короткое время он также "посидел" и в поселке Харп.

Заключение Алексея Навального

Как писал УНИАН, зимой 2021 года Кремль упек Алексея Навального в тюрьму на два года и восемь месяцев по делу о якобы мошенничестве. Однако уже в 2022 году ему добавили еще девять лет, обвинив оппозиционера в мошенничестве по другому делу.

В августе Навальному добавили еще 19 лет тюрьмы в деле об "экстремизме", под которым российские "правоохранители" понимают отдельные эпизоды деятельности антикоррупционного фонда Навального.

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