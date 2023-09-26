Он приговорен к 19 годам колонии по 6 статьям.

Первый апелляционный суд в Москве утвердил приговор оппозиционному политику Алексею Навальному в "экстремистском деле". Речь идет о 19 годах колонии особого режима и 500 тысяч рублей штрафа.

Как сообщает корреспондент "Медиазоны", Навального признали виновным в "призывах к экстремизму; создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан; финансировании экстремизма; создании экстремистского сообщества; привлечении несовершеннолетних к совершению опасных действий и реабилитации нацизма".

Для отбывания срока его переведут в колонию строгого режима.

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Адвокат Ольга Михайлова рассказала, что текст приговора немного изменили. Навального теперь указывают не как "особо опасного рецидивиста", а как просто "опасного рецидивиста", что ни на что не влияет. Защита политика планирует обжаловать приговор в кассационной инстанции.

Заключение Навального

Как сообщал УНИАН, российский оппозиционер, которого Кремль обвиняет в "экстремизме", 4 августа получил 19 лет колонии особого режима. Обвинение требовало для него 20 лет лишения свободы.

РосСМИ писали, что условия будут очень жестокими:

в одиночной камере или камере на 2-4 человека с постоянным светом и дополнительными решетками на окнах и дверях;

запрет на разговоры с сокамерниками;

без права переписки и свиданий в течение первых 10 лет срока;

перемещение по территории колонии в согнутом положении с наручниками за спиной под конвоем из нескольких охранников.

Сам Навальный назвал 19 лет колонии "сталинским термином".

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