Навального обвиняли по шести статьям.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого Кремль обвиняет в "экстремизме", сегодня, 4 августа, получил 19 лет колонии особого режима.

Как сообщает телеканал "Дождь", обвинение требовало для него 20 лет лишения свободы.

Оппозиционера обвиняли по шести статьям:

Видео дня

создание экстремистского сообщества;

призывы к экстремизму;

создание НКО, которая посягает на права граждан;

финансирование экстремизма;

вовлечение несовершеннолетних в опасные действия;

реабилитация нацизма.

"Как рассказывал директор ФБК Иван Жданов, обвинения Навального связаны с работой его штабов и Фонда, сбором донатов, твитами бывшего оператора ФБК Павла Зеленского о самосожжении журналистки Ирины Славиной, участием в митингах людей младше 18 лет, а по статье о реализации нацизма — с публикацией волгоградским штабом коллажа с облитым зеленкой монументом "Родина-мать зовет!" в знак солидарности с Навальным после нападения на него в 2017 году", - говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza информирует об условиях содержания Навального - они будут очень жестокими:

в одиночной камере или камере на 2-4 человека с постоянным светом и дополнительными решетками на окнах и дверях;

запрет на разговоры с сокамерниками;

без права переписки и свиданий в течение первых 10 лет срока;

перемещение по территории колонии в согнутом положении с наручниками за спиной под конвоем из нескольких охранников.

Кроме того, речь идет об ограниченных прогулках в закрытом дворике.

Дело Навального - главные новости

Зимой 2021 года власти РФ отправили лидера "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального в тюрьму на два года и восемь месяцев. Однако уже в 2022 году срок увеличили на девять лет, обвинив оппозиционера в мошенничестве.

В июне в РФ начался очередной процесс над Навальным - оппозиционера обвинили в "экстремизме". Адвокат политика сообщал, что его подзащитного жестоко избили в колонии.

Накануне судебного заседания Навальный спрогнозировал, что получит "сталинский" срок.

"Срок будет большой. То, что называется "сталинский". Формула его расчета проста: то, что попросил прокурор, минус 10-15%. Попросили 20, дадут 18 или вроде того. Это не имеет большого значения, ведь следом уже на всех парах идет дело о терроризме. Там еще лет 10 накинуть можно", - говорит политик.

Вас также могут заинтересовать новости: