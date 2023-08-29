Официально главаря ЧВК "Вагнера" награждали лишь три раза.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который погиб 23 августа, имел много государственных наград Российской Федерации. Его имя нашли даже в тайном указе президента РФ Владимира Путина о награждении "работников Управления делами президента".

Журналисты издания "ВВС Русская служба" выяснили, что Пригожин открыто носил звезду Героя России, а во время обыска после мятежа якобы нашли более десятка госнаград. Официально Кремль лишь трижды представил "повара Путина" к награде - два ордена и медаль.

Так, в 2004 году Пригожину вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, в 2008 году - орден Дружбы от тогдашнего президента Дмитрия Медведева, а в 2014 году после аннексии Крыма и создания ЧВК "Вагнер" - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Во всех случаях награды Пригожин получил за "трудовые успехи" и "многолетнюю добросовестную работу", но достижения не уточнялись.

Видео дня

Тайный же указ подписан 30 октября 2006 года и имеет номер 1199 и называется "О награждении государственными наградами РФ работников Управления делами президента", но его официально не опубликовали. Вместе с гендиректором "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" Пригожиным награды получили управляющий делами президента Владимир Кожин и еще 17 чиновников.

"Название указа означает, что либо у Пригожина была какая-то скрытая должность в Управделами президента, либо просто его фамилию закинули заодно в список награждаемых сотрудников, чтобы не писать для него отдельный указ", - объяснил управляющий партнер юрфирмы Сергей Марков.

При этом указано, что всех лица, указанные в тайном указе, представили к награде за "большой вклад" в подготовку и проведение саммита G8 в Санкт-Петербурге в 2006 году. Известно, что Пригожин лично обслуживал Путина и гостей, в том числе президента США Джорджа Буша во время ужина на даче Линдстрема рядом с Константиновским дворцом.

Смерть Пригожина - что известно

В России сообщили о смерти главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина 23 августа - его тело опознали после крушения самолета в Тверской области.

В то же время не все верят, что "повар Путина" действительно поиб. Научный сотрудник британского Королевского института объединенных служб Натии Сескурии предположил, что Пригожин мог инсценировать смерть. По его мнению, так главарь ЧВК мог бы спастись от Кремля и руководить "вагнеровцами".

Вас также могут заинтересовать новости: