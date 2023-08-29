Экс-депутат Госдумы раскрыл, кому было выгоднее всего ликвидировать основателя ЧВК "Вагнер" в бандитском мире Владимира Путина.

Лидер РФ Владимир Путин навряд ли является заказчиком "смерти" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, однако диктатор вынужден подчищать следы убийства за своим "знакомым".

Об этом заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в эфире национального телемарафона. По его словам, вероятный "убийца" Пригожина - глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Очевидно, что исполнителем был Шойгу. Потому что ракеты С-300 и так далее... Это все (контролирует - УНИАН) не ФСБ. Это делает Путина в виде заказчика не правдоподобным. У Путина есть другие люди, чтобы реализовывать подобного рода дела", - указал Пономарев.

По его словам, сложно судить, знал ли Путин о замысле Шойгу. Однако, однозначно, у Путина были на ЧВК "Вагнер" свои планы, поэтому смерть Пригожина не была ему выгодна.

"Пригожин бунтовал прежде всего против Шойгу с Герасимовым. Вот соответственно и прилетело. Был Путин в курсе или не был - мы на данный момент не знаем... Но вся информация, которая у меня есть, говорит о том, что у Путина на "Вагнер" были самые разнообразные планы. Их готовили к возможным провокациям в Литве и Польше... И теперь вся эта история развалится", - указал бывший депутат Госдумы.

Он отметил, что между Путиным и Пригожиным "до последнего" были доверительные отношения, несмотря на попытку мятежа в России. "Все, что я знаю про взаимоотношения Пригожина и Путина говорит о том, что между ними как был высокий уровень доверия, так и сохранялся. Мятеж этот... Путин был в курсе, что он произойдет. Это подтверждено целым рядом разведывательных источников и он (мятеж - УНИАН) не был направлен против Путина", - указал он.

Пономарев уверен, что "смертью" Пригожина Шойгу просто подставил Путина. Однако у последнего нет другого выхода, кроме как "подсчитать" за "своим" министром следы. Вероятно, Путин даже в какой-то мере стал больше уважать Шойгу, ведь тот сыграл по правилам путинского "бандитского мира", отметил экс-депутат Госдумы.

"Да (подставил - УНИАН). Это не первый раз. Целый ряд заказных убийств совершался именно таким же способом. Но Путин потом прикрывал убийц уже задним числом, считая это необходимым для системы. Я думаю, что Шойгу сделал подобное действие, прекрасно понимая, что его за это не накажут. По логике нынешней российской власти, он был абсолютно в своем праве: на него наехали, опустили - он включил ответку и оказался сильнее в данном противостоянии. Наоборот, в этой ситуации Путин, в бандитском плане, должен его (Шойгу - УНИАН) уважать", - указал эксперт.

Британский аналитик считает, что Пригожин все еще жив

Напомним, в РФ сообщили о смерти Пригожина 23 августа: его тело опознали среди экипажа самолета, который рухнул в небе Твери.

Накануне росСМИ узнали, что хоронить основателя ЧВК "Вагнер" собираются во вторник, 29 августа. Однако точного решения со стороны властей РФ на этот счет нет.

Тем временем не все уверены, что Пригожин действительно умер. По мнению научного сотрудника британского Королевского института объединенных служб Натии Сескурии, Пригожин мог инсценировать смерть, чтобы спастись и руководить организацией ЧВК "Вагнер" в тени, без публичного внимания.

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