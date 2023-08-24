По мнению исследовательницы, на такой шаг главарь ЧВК мог пойти, чтобы оставаться в тени.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жив, он мог инсценировать собственную смерть, чтобы спастись от неминуемой расправы. Такое предположение высказала грузинская исследовательница, научный сотрудник британского Королевского института объединенных служб Натия Сескурия в комментарии для Express.co.uk.

По ее мнению, на такой шаг Пригожин мог пойти, чтобы продолжать выполнять свою роль руководителя ЧВК вдали от всеобщего внимания. Она не исключает, что авиакатастрофа и "смерть" вполне могли стать для главаря наемников способом сбежать.

"Существует вероятность, что это было сделано для того, чтобы Пригожин мог действовать незаметно… Все это мог инсценировать сам Пригожиным, чтобы исчезнуть", - отметила эксперт.

Главной причиной, по которой главарь ЧВК мог решиться на инсценировку смерти, Сескурия назвала осознание им того, что он подписал себе смертный приговор, организовав поход на Москву:

"Пути назад не было, у него не было возможности вернуть доверие Путина и вести дела как обычно".

Потому Пригожин вполне мог выбраться из ситуации таким образом, чтобы остаться в живых, считает эксперт.

Смерть Пригожина - версии

Напомним, экс-начальник Генерального штаба Британии генерал Ричард Даннатт заявил, что Пригожина убили, и за его смертью "вероятнее всего" стоит кремлевский диктатор Владимир Путин.

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев тоже считает, что Пригожина ликвидировали. Но по его мнению, это дело рук министра обороны России Сергей Шойгу.

А политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что Пригожина убили организаторы его мятежа, чтобы повесить случившееся на Путина и отстранить его от власти.

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