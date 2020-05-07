Путин приказал военным скрывать в соцсетях принадлежность к Вооруженным силам России

Российские военные также не смогут общаться со СМИ.

Российским военным отныне запрещено пользоваться социальными сетями и общаться с журналистами.

Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

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«... нарушение запрета предоставлять средствам массовой информации или с использованием интернета распространять или предоставлять информацию, которая позволяет определять принадлежность к Вооруженным силам РФ, других войск, воинских формирований и органов», – говорится в тексте документа.

Кроме того, указ также распространяет запрет на предоставление информации, которая позволяет определить, где находится военный сейчас.

Как сообщал УНИАН, деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 59 процентов россиян. Известно, что это самый низкий показатель за последние 20 лет – ранее исторический минимум был зафиксирован в ноябре 2013-го и июне 2000-го, когда деятельность Путина одобрял 61 процент респондентов.