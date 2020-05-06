Рейтинг Путина упал до исторического минимума

Это самый низкий показатель за последние 20 лет.

Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 59 процентов граждан.

Читайте такжеПутин в последнее время работает из бункера – блогер изучил его последние фото (видео)Это следует из результатов телефонного опроса «Левада-центра», проведенного в апреле 2020 года.

Известно, что это самый низкий показатель за последние 20 лет – ранее исторический минимум был зафиксирован в ноябре 2013-го и июне 2000-го, когда деятельность Путина одобрял 61 процент респондентов

Согласно опросу, 33 процента участников апрельского опроса не одобряют действия президента, восемь процентов респондентов не смогли ответить на этот вопрос. При этом в марте 2020-го деятельность Путина одобряли 63 процента россиян, нет – 36 процентов.

Ранее УНИАН писал, что по результатам другого недавнего исследования уровень доверия россиян к Путину был самым низким с 2006 года.