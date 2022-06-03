По мнению специалиста, в характере президента РФ присутствует антисоциальная составляющая.

У президента РФ Владимира Путина сформировалось несколько сверхценных идей (идей фикс). Одна из них состоит в том, что ему необходимо "покорить" Украину.

Такое мнение высказал практикующий врач-психиатр Роман Долинский, комментируя ложь, манипуляции информацией и отрицание очевидных фактов Путиным, передает НВ.

"Возникает много вопросов: это какие-то бредовые идеи, сознательная ложь или манипуляции? Если предположить, что это манипуляция, то она не слишком тонкая, а грубая и прямолинейная. Поэтому считаю, что все-таки он это говорит сознательно и это не бредовая идея, а скорее – сверхценная идея", – уверен врач.

Психиатр объяснил, что при наличии бредовой идеи человек четко уверен в том, чего очевидно не существует, и его невозможно в этом убедить. А сверхценная идея (идея фикс) основывается на реальных событиях, которые сопровождаются яркой эмоциональной окраской, полностью захватывают внимание человека и обуславливают большинство его поступков.

По мнению Долинского, Путин "очень фиксирован" на своих идеях "и не может скрыть свои эмоции, которые иногда берут верх":

"Часто в быту говорят, будто у него "взгляд, как у маньяка". Но слово "маньяк" очень бытовое, поскольку есть понятие "маниакальный синдром" или "мания" в психиатрии, и это совсем другое. Это скорее взгляд человека, который очень углубился в свою отдельную идею, которая уже давно отрывается от реальности, но человек готов на любые жертвы ради нее".

Психиатр уверен, что в характере Путина присутствует антисоциальная составляющая:

"То есть полное отсутствие эмпатии и сострадания, то ему не жалко никого. Поэтому он и бросает свою армию "на убой" в Украину, никак не сопоставляя это с реальными возможностями армии и рациональными взглядами на свои "капризы".

Напомним, по данным СМИ, Путина предупредили, что ему осталось жить всего три года – из-за быстро прогрессирующего рака.

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