Сообщается, что президент РФ теряет зрение, страдает от головных болей и тремора конечностей.

У 69-летнего президента РФ Владимира Путина "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака", ему осталось жить "не больше двух-трех лет".

Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на источник в ФСБ.

По информации офицера российской спецслужбы, Путин теряет зрение.

"Когда он выступает по телевидению, ему нужно, чтобы на бумаге огромными буквами было записано все, что он собирается сказать. Они такие большие, что на каждой странице помещается всего пара предложений", – говорится в публикации.

Также отмечается, что Путин страдает от головных болей и тремора конечностей.

Якобы информацию о смертельном диагнозе президента РФ российский шпион передал бывшему агенту ФСБ Борису Карпичкову, который сейчас живет в Великобритании. В переданном сообщении, в частности, было сказано, что "теперь у Путина случаются приступы неконтролируемой ярости": "Он совершенно сошел с ума и почти никому не доверяет".

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что президент России Владимир Путин может прожить еще несколько лет несмотря на тяжелые болезни, среди которых онкологическая.

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