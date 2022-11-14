До конца 2023-го запланировано оглашение президентом РФ послания Федеральному собранию, сообщили в Кремле.

В 2022 году может не состояться традиционная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина (так называемая "прямая линия" с россиянами).

Подготовку к ежегодной пресс-конференции российского президента еще не ведут, сообщает РБК, ссылаясь на источники.

По словам собеседников российского агентства, при принятии окончательного решения насчет проведения мероприятия будет учитываться, в частности, ситуация в ходе войны в Украине.

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"Ежегодная большая пресс-конференция... Путина может не состояться в этом году, на данный момент нет финального решения о том, проводить ли ее до конца года", - выяснило агентство.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что до конца текущего года планируется оглашение президентом послания Федеральному собранию, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента ранее говорил, что сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию и проведения "прямой линии" будут подстраивать под "весьма динамичный" график российского лидера.

Напомним, Владимир Путин в предыдущий раз выступал с посланием к Федеральному собранию 21 апреля 2021-го.

Стоит отметить, что, начиная с 2012 года, президент РФ в декабре проводил большую пресс-конференцию и якобы отвечал на вопросы россиян.

Новые провалы России в войне с Украиной - самые важные новости

9 ноября российский генерал Сергей Суровикин, назначенный командующим оккупационными войсками в Украине, сказал, что с правобережной части Херсонской области необходимо вывести захватчиков, поскольку территорию нельзя удержать из-за проблем со снабжением. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вывести российские войска на левобережье.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что с 1 октября по 10 ноября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. квадратных километров.

11 ноября в Херсон, который был захвачен в первые дни полномасштабной войны, зашли украинские воины. Позже в ВСУ сообщили, что на прошлой неделе на правобережье деоккупировали более 170 населенных пунктов.

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