Лидер РФ заявил, что этот вопрос имеет прямое отношение к мобилизации на территории РФ.

Президент РФ Владимир Путин ответил, входит ли в цели так называемой "специальной военной операции" в Украине повторная попытка захватить Киев.

Этот вопрос диктатор прокомментировал 13 июня во время пресс-конференции с российскими "военкорами". Лидер РФ намекнул россиянам, что без объявления о начале всеобщей мобилизации - достичь этой цели не получится.

"Нужно ли нам идти на Киев? Если да, то нужна новая мобилизация, если нет, то не нужна. Сейчас пока необходимости в мобилизации нет", - заявил Путин.

Президент РФ указал, что на данный момент Минобороны сосредоточено на наборе контрактников. Их, по словам Путина, Россия с января "насобирала" примерно 156 тысяч человек.

Основные заявления Путина на встрече с "военкорами" 13 июня

Напомним, что сегодня лидер РФ Владимир Путин дал масштабную пресс-конференцию "военкорам" в рамках которой отметился рядом "сказочных" комментариев.

В частности, он заявил, что соотношение потерь оккупантов на фронте 1 к 10 не в пользу ВСУ. Также Путин упомянул о том, что президент Украины Владимир Зеленский еврей и упрекнул его в поддержке "нацизма".

Помимо этого, диктатор цинично посочувствовал Херсонской области и южным территориями Украины из-за подтопления, которое сам же "одобрил".

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