Сегодня лидер РФ провел встречу с "военкорами" и отметился серией курьёзных заявлений о так называемой "спецоперации".

Лидер РФ Владимир Путин провел встречу с "военкорами" и отметился неимоверной статистикой, заявив, что потери оккупантов на фронте в Украине в десять раз ниже, чем у ВСУ.

Путин указал, что Украина "потеряла" порядка 25-30% объемов "западной" техники в столкновениях с оккупантами. По версии российского президента, в то время, когда ВСУ "лишились" более 160 танков и 360 бронемашин, армия РФ потеряла лишь 54 машины.

При этом точные цифры личностных потерь оккупантов Путин предусмотрительно "замолчал", указав, что называть конкретные цифры - компетенция Минобороны РФ. При этом он разделил смерти, как украинских, так и российских солдат на фронте "по санитарному принципу".

"Из всех потерь они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической по личному составу. У них структура этих потерь неблагоприятная, потому что потери, как мы сами знаем, могут быть санитарные, а могут быть... Ну... Безвозвратными. Ну, вот, безвозвратных потерь где-то 25%, ну максимум 30%. У них - почти 50 на 50. Если брать безвозвратные потери, понятно, что обороняющаяся сторона меньше несет потерь. Но все таки это соотношение тоже где-то 1 к 10. Что называется - в нашу пользу, у нас в 10 раз меньше, чем потери ВСУ", - с запинками рассказал Путин.

Лидер РФ обнадежил свою публику тем, что ВСУ якобы не достигли никаких успехов на фронте. Он пообещал россиянам, что вскоре оборонно-промышленный комплекс Украины "перестанет существовать" и указал, что пока что не собирается вводить в РФ военное положение.

Комментируя тему экоцида, который россияне организовали подрывом Каховской ГЭС (в ночь на 10 июня), Путин уточнил, виновата во всем Украина. Он цинично посочувствовал "новым российским регионам", которые страдают из-за катастрофы.

Также диктатор предупредил, что Москва может всерьез рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в Украине, если по территории РФ не прекратятся "прилеты".

В довершение Путин не забыл упомянут об этнической принадлежности действующего президента Украины Владимира Зеленского.

"Я вообще удивляюсь, как человек, у которого в жилах течет еврейская кровь, может поддерживать неонацистов", - указал диктатор.

Потери оккупантов в Украине - данные Генштаба

Напомним, что сказочные цифры Путина нивелируют заявления Генштаба Украины о том, что по состоянию на 13 июня на территории нашей страны "грузом 200" легли 216 650 российских захватчиков. За сутки удалось ликвидировать 470 солдат армии РФ.

Также сообщается о потерях вражеской техники на уровне: танки - 3935, боевые бронированные машины - 7642, артиллерийские системы - 3766, средства ПВО - 363, вертолеты - 300, БПЛА оперативно-тактического уровня - 3309, автомобильная техника и автоцистерны - 6473, специальная техника - 511.

Отметим, что это лишь те данные, о которых известно Генштабу. Реальные потери врага количественно выше.

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