Официально этот закон обязывает обслуживать только военных, но фактически это означает, что задействован будет бизнес из абсолютно разных отраслей.

Новый шанс для российской экономики - спасение по-путински. Согласно закону правительства России, появилось право ввести специальные меры в сфере экономики.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, закон был подписан 14 июля. В нем говорится про обеспечение армии, которая действует за пределами России. По сути Путину нужны дополнительные ресурсы на свою войну.

То есть государство может обязать любое предприятие обслуживать армию. То есть он может заставить частный бизнес производить то, что нужно армии, а не то, что нужно частному бизнесу.

Официально этот закон обязывает обслуживать только военных, но фактически это означает, что задействован будет бизнес из абсолютно разных отраслей.

"Военно-промышленный комплекс - это на самом деле даже еда. Потому что солдатам нужно делать сухпайки. Военно-промышленный комплекс - это, в том числе, средства личной гигиены для армии. Это даже бумага А4, которая используются в штабе", — объясняет Агия Загребельская, антикоррупционный эксперт.

И - вишенка на торте - власти могут в одностороннем порядке регулировать цены на контракты.

"Когда это начнет работать на полную силу, то те бизнесмены, которые будут говорить о том, что мы не согласны, что это дешево, что это нам в убыток, они будут сразу же объявляться врагами народа, спекулянтами, которые хотят в тяжелое для России время заработать на бедах и на войне", - добавляет Загребельская.

"Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не вправе отказываться от заключения договоров государственных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг", — говорится в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, руководство Кремля пытается поддержать полномасштабную войну против Украины экономическими мерами. В частности, власть хотят расконсервировать мобилизационные средства в экономике без объявления мобилизации.

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