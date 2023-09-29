Лидер РФ высказался, что каждый может совершить "ошибку".

Лидер РФ Владимир Путин намекнул, что уголовники, к примеру, каннибалы, насильники, убийцы и другие социопаты, совершающие преступления в России, могут исправить свои "ошибки", погибнув в Украине.

В частности, на встрече с оккупантами, которые принимали участи в захватнических боях за Урожайное (Донецкая область), Путин "уже простил" нескольких таких зэков, сообщает The Moscow Times.

Президент России отметил, что мобилизированные в местах лишения свободы россияне, искупили свою вину в полной мере посмертно.

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"Хочу сказать, что мы все люди, каждый может совершить какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за родину, и они искупили свою вину в полной мере", - заявил Путин.

Диктатор также пообещал выделить помощь семьям "павших" преступников и попросил почтить их память минутой молчания, отмечает росСМИ.

Напомним, 24 сентября матери ликвидированного в Украине "участника войны" власть РФ отдала вместе с вещами "в подарок" кота.

Путин подписал указ о новом призыве в армию РФ

Сегодня диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, объявив, что Россия должна собрать еще около 130 тысяч человек в военные части. Речь идет о мужчинах возраста от 18 до 27 лет.

В указе Путина отмечалось, что новая мобилизация начнется с 1 октября по 31 декабря 2023 года.

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