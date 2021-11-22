Злоумышленник утверждает, что "ходил на охоту" на человека в петербургский парк.

Задержанный по подозрению в убийстве житель Санкт-Петербурга Егор Комаров утверждал, что в прошлом году в родном городе убил человека, чтобы попробовать на вкус его мясо.

Мужчина рассказал правоохранителям, что в 2020-м в Выборгском районе Петербурга "пошел на охоту" в парк "Сосновка", поскольку там нет видеокамер и ходит мало людей, увидел мужчину и напал на него – примерно 10 раз ударил в область шеи, пишет 47news.ru.

Задержанный добавил, что потом распотрошил шею жертвы, попробовал на вкус мясо и кровь и отрезал язык.

"…мясо было трудно отрезать, так как нож был тупой, а жилы мне не понравились. Перед тем, как спрятать тело в трубу, я отрезал ему язык. Когда я приехал в квартиру на Богатырском проспекте, где тогда жил, я нашинковал язык и долго варил его в кастрюле с маслом. Когда язык сварился, я его попробовал, но он мне не понравился. Наверное, другая часть тела мне бы понравилась …", – заявил Комаров.

Читайте такжеЖенщина без головы и сердца: в Москве расследуют загадочное убийство-головоломкуНапомним, в прошлом году 27 сентября в парке "Сосновка" в дренажной трубе нашли убитым биржевого брокера, которому было 38 лет. На теле мужчины были ножевые ранения в области шеи, рук и живота. Было начато уголовное производство, а потом его приостановили, поскольку не было подозреваемого.

В Ленинградской области утром 20 ноября текущего года на 24 километре трассы А-121 "Сортавала" иномарка врезалась в отбойник, из багажника авто вылетело тело. С места ДТП сбежали несколько человек, среди них был Егор Комаров.

Следователи выяснили, что жертва – 50-летний житель Петербурга. Правоохранители узнали, что петербуржца убил Комаров с товарищем.

Автор: Екатерина Присяжнюк