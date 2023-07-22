Пропагандистские спичи о провале ВСУ направлены не на внутренний рынок, уверен эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин и пропагандисты страны-агрессора убеждают в том, что украинское контрнаступление провально. Этот миф рассчитан на западную аудиторию и имеет целью склонить союзников Украины к тому, что необходимо начать мирные переговоры с врагом, уверен правозащитник и блогер Марк Фейгин.

"Я думаю, сам Путин это всё-таки в большей степени пытается подать западным союзникам Украины. Ему важно добиться мирных переговоров, прекращения боевых действий, перемирия. … Я думаю, что в большей степени направлено на Запад, мол: "Вы вот нам грозили этим контрнаступлением масштабным, а смотрите – ничего. Значит давайте договоримся". … А что касается "вовнутрь" – они же всё время говорили, с первого дня, что вообще все сдаются, нацисты так сказать падают ниц, бросают оружие. Я бы не сказал, что это сильное какое-то впечатление может произвести на аудиторию внутри России. Она и так убеждена, что везде все побеждают", – сказал Фейгин.

В то же время у партнеров Украины нет причин доверять российскому диктатору, уверен правозащитник.

"Я не очень понимаю, почему Запад может верить Путину, что его требования, как только война становится, начнутся эти мирные переговоры, не пойдут дальше. ... Москва никогда не согласится на вступление в НАТО в ЕС и полную вестернизацию Украины. … Москва не согласиться с исторической геополитической точки зрения, если не потерпит крупнейшего поражения. Тогда это будет выбор между чумой и проказой, понимаете. А в данном случае, я считаю, Москва пытается обвести вокруг пальца Запад и пытается так сказать заручиться поддержкой", – резюмировал он.

Путин вещает о контрнаступлении ВСУ - последние заявления

Кремлевский диктатор Владимир Путин в течение последних недель во время своих публичных выступлений неоднократно обращался к теме начавшегося украинского контрнаступления.

В частности, на встрече с выпускниками военных вузов он заявил, что Киев якобы понимает, что шансов победить РФ нет, поэтому сейчас ВСУ "встали".

В начале прошлого месяца он уверял, что якобы все предпринятые попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал украинских войск еще сохраняется.

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