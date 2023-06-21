Кремлевский диктатор Владимир Путин появился на публике и выдал очередную порцию лживых заявлений о контрнаступлении Вооруженных сил Украины.
В частности, на встрече с выпускниками военных вузов он заявил о сильных потерях со стороны Украины и что Киев якобы понимает, что шансов победить РФ нет, поэтому сейчас ВСУ "встали".
"ВСУ начали контрнаступление 4 июня, используя стратегические резервы. Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери и в личном составе, и в технике. На вчерашний вечер, на сегодняшнюю ночь… наши мужики наколотили 245 танков и 678 бронемашин разного типа", - заявил он.
Также Путин размечтался о полной утрате боеспособности армией Украины в дальнейшем, признав все-таки, что сейчас у ВСУ есть резервы:
"Этот потенциал пока не исчерпан, пока есть резервы, которые противник думает, где и как вводить".
Контрнаступление ВСУ - актуальное
Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления "медленнее, чем хотелось бы", но объяснил, что это не "голливудский фильм".
Глава государства дал понять, что Украина в первую очередь беспокоится о жизни своих людей:
"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. На карту поставлена жизнь людей".
Потери России в Украине - свежие данные
Напомним, с начала полномасштабного вторжения общие потери России в Украине предварительно составляют около 222 тысяч человек личного состава.
Кроме того, российские войска уже потеряли: 4 тысячи 6 танков. 7 тысяч 771 боевых бронированных машин, 3 тысячи 920 артиллерийских систем и 615 реактивных систем залпового огня.