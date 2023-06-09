Президент РФ в очередной раз выдал спич о "высокой эффективности современного российского вооружения".

Кремлевский диктатор Владимир Путин утверждает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины уже началось.

"Об этом говорит использование стратегических резервов, - сказал он журналистам 9 июня. - Все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал украинских войск еще сохраняется".

По словам Путина, "украинские войска не достигли поставленных перед ними задач" ни на одном участке боевых действий, а потери ВСУ, как заявил диктатор, "значительно превышают классические показатели".

Также он заявил, что достигается все это в частности "благодаря высокой эффективности современного российского вооружения".

"Да, у нас еще этих современных вооружений не хватает, но ОПК развивается быстро, и я уверен, что все стоящие перед оборонкой задачи будут безусловно решены. Идет интенсивное наращивание производства современных видов вооружения", - выдал Путин.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, общие потери России в Украине предварительно уде составляют более 213770 человек личного состава. За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали более тысячи российских оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла в Украине 3901 танк, 7,6 тысяч боевых бронированных машин, 3702 артиллерийские системы, 599 реактивных систем залпового огня, 359 средства противовоздушной обороны, 3247 беспилотников оперативно-тактического уровня, 6410 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 502 единицы спецтехники.