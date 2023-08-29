Кроме того, он добавил несколько цитат об истории, религии и смерти.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев устроил новый психический припадок, заявив, что нашел "доказательства участия Запада в войне против России".

Как заявил Медведев в Telegram, Украина якобы объявила, что "согласовывала любые удары по всему российскому, например по Крыму".

"Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры. Рафинированный casus belli (военный инцидент - УНИАН) и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum (права войны - УНИАН) против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы. Пророчества Апокалипсиса все ближе", - написал опальный политик.

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В завершение своего бреда Медведев добавил несколько рандомных цитат, в частности Хрущева, Ленина и из Откровения:

"В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них" (Откровение. 9:6);

"Нас помнят, пока мы мешаем другим" (В. И. Ленин);

"Нравится вам это или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним". (Н. С. Хрущев).

Что еще говорил Медведев

Напомним, что Дмитрий Медведев - топ-шут Кремля, который едва ли не ежедневно выдает чудаковатые "сенсации" и угрозы. 30 июля он заявил, что России "пришлось бы" пойти на использование ядерного оружия, если бы наступление Украины удалось и она освободила захваченные Россией территории.

Медведев не впервые прямо угрожает применить ядерное оружие. Например, в марте он "предостерегал" Украину от попыток деоккупировать Крым. Позже он заявлял, что перспектива ядерной войны растет с каждым днем.

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