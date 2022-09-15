Он начал называть алкоголизм острой проблемой.

После полномасштабного вторжения в Украину среди российских чиновников стало больше алкозависимых, это начало беспокоить российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет российское издание "Медуза" со ссылкой на источники.

Путин, ранее воздерживающийся от заявлений об алкоголизме в России и отрицающий масштаб этой проблемы в стране, все чаще начал высказывать в поддержку пропаганды здорового образа жизни.

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В частности, он начал поднимать этот вопрос на встречах с властями в регионах. Последние публичные заявления звучали в таких регионах, как Кировская и Владимирская области, которые не являются регионами с самым высоким уровнем алкогольной зависимости у населения.

На встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым российский президент заговорил о "высоком уровне алкоголизации населения" в моногородах региона и попросил обратить внимание на "острые проблемы".

Источники "Медузы", близкие к администрации Путина, говорят, что президент начал уделять особое внимание этой проблеме, поскольку среди "некоторых людей из ближнего круга" стало все больше людей с проблемами с алкоголем после полномасштабного вторжения в Украину.

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", – говорит источник.

Причиной стресса собеседник назвал ущерб, нанесенный России санкциями и вторжением.

"Присели [в феврале] на стакан. Кто-то втянулся", – резюмировал один из источников.

Путина эта ситуация беспокоит также из-за того, что "дисциплина стала страдать", говорят источники.

"Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика", – говорят источники.

При этом собеседники полагают, что Путин не собирается увольнять провинившихся в ближайшее время – пока будут только намеки и мягкие требования.

Ранее бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев подтвердил, что Дмитрий Медведева постоянно пьянствует. Из-за этого Путин якобы и отстранил его от должности премьера РФ.

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