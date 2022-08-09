По его словам, Путин отстранил Медведева с должности министра РФ именно за его постоянные пьянки.

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев подтвердил, что Дмитрий Медведева постоянно пьянствует. Из-за этого Путин якобы и отстранил его от должности премьера РФ.

Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Пономарев подчеркнул, что Медведев "тяжело пьет". Его алкогольная зависимость начала активно прогрессировать после отставки 2012 года.

"Конечно, это большой талант Путина: найти человека, который может отказаться от высшей власти в стране абсолютно добровольно, щелкнув, и даже не попытаться как-то зацепиться, сдать всех своих людей, в то же время с эфемерной надеждой, что он когда-то вернется снова к власти. Конечно, это очень сильно повлияло на него (Медведева - УНИАН) психологически", - пояснил эксдепутат Госдумы РФ.

По данным Пономарева, Медведев поплатился должностью премьера РФ из-за своего пристрастия к алкоголю. Из-за постоянной попойки одиозный политик не приходил на работу.

"И с должности премьера его сняли не потому, что он как-то вышел из фавора, а потому, что просто премьера нет. Он все время бухой. И надо было с этим что-то делать. Пока система работала сама собой – ну ладно, ну нет премьера, но как-то она катится по инерции, но когда надо было уже вытаскивать страну из экономической проблемы, которая из-за всех санкций, из-за этой изоляции, - надо было просто найти человека, который мог бы руководить. Отсюда и взялся Мишустин", - пояснил ексдепутат Госдумы.

Напомним, что Дмитрий Медведев нередко отмечается скандальными заявлениями по Украине и миру в целом. В частности, одиозный политик любит угрожать цивилизованному миру ядерным оружием. На фоне его истерических и скандальных заявлений появились слухи, что Медведев пьянствует.

По информации журналистов, бывший президент РФ пытался покончить с собой. Охранник якобы обнаружил Дмитрия Медведева в состоянии алкогольного опьянения и с оружием в руке.

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