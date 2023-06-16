Главарь головорезов раскошелился на автомобиль компании. Но на этом сюрпризы не закончились.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин решил подарить семье ликвидированного наемника автомобиль своей компании, но появился один нюанс.

Накануне пресс-служба Пригожина опубликовала видео, на котором главарь головорезов стоит у могилы "двухсотого" вместе с его семьей во Владимирской области.

Он спросил у жены ликвидированного захватчика, нужна ли ей какая-нибудь помощь. Россиянка призналась, что ей не хватает средств, чтобы отремонтировать машину. Тогда "повар Путина" ответил, что оставит ей автомобиль Haval H9, на котором приехал сам.

Как выяснило российское издание "Холод", по состоянию на март 2023 года за авто было начислено 470 штрафов на сумму более 400 тысяч рублей.

Штрафы были начислены преимущественно за нарушение скорости. На 15 июня на автомобиле "висит" еще три штрафа, которые, согласно российскому законодательству, переходят к новому владельцу.

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С начала полномасштабного вторжения на войне ликвидированы уже 218 500 оккупантов, из них 590 за минувшие сутки.

К примеру, 15 июня поражены новые артподразделения оккупантов на огневых позициях. Также нашими защитниками было уничтожено 20 иранских ударных БпЛА типа"Shahed", а также БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Кроме того, появилось видео вероятного удара HIMARS по подразделению 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ под Кременной, который, по свидетельству рашистских "военкоров", ликвидировал сотни солдат РФ.

Отдельно спутник Planet Labs зафиксировал последствия попаданий Вооруженными силами Украины по базе российских оккупантов неподалеку оккупированного Геническа.

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