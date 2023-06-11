В плен Измайлов якобы попал еще в ноябре 2022 года.

Террорист, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что один из его бойцов отказался от обмена пленными и перешел на сторону Украины – в ряды "Русского добровольческого корпуса", о чем накануне заявили сами повстанцы.

В комментарии пресс-службе Пригожин уточнил, что речь идет якобы о россиянине Владиславе Измайлове. Он, по словам Пригожина, бывший заключенный.

"Действительно, Владислав Измайлов прибыл в ЧВК "Вагнер" из Самарской колонии и в ноябре-месяце попал в плен", - сказал "повар" Путина.

Он обозвал перебежчика "предателем" и намекнул на "традиционный" метод расправы в ЧВК в таких случаях - кувалду.

"Владислав Измайлов - предатель. И я уверен, что понесет достойное наказание согласно всем традициям ЧВК "Вагнер". Я надеюсь, что мы найдем и убьем его в честном бою", - добавил главарь головорезов.

Обмен пленными 11 июня – главное

В воскресенье, 11 июня, Украина вернула домой 93 рядовых и сержантов и двоих офицеров в рамках обмена пленными с врагом.

Из 95 освобожденных 51 – представители ВСУ (в том числе 15 терроборонцев), 29 – нацгвардейцы, 11 пограничники, четверо – военные моряки. Часть освобожденных находилась в плену в ЧВК "Вагнера" и подразделения "кадыровцев" "Ахмат". Треть (27 военных) защищали донецкое направление (из них пятеро – из-под города Бахмут).

Позже в "Русском добровольческом корпусе" заявили о передаче РФ российских военнопленных, сложивших оружие в районе Новой Таволжанки (Шебекинский район Белгородской области).

Один из пленных, Владислав Измайлов, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнер", от обмена отказался и изъявил желание стать бойцом РДК, утверждал командир РДК Денис WhiteRex.

Известно, что РДК совместно с Легионом "Свобода" РФ совершил ряд "рейдов" в приграничные регионы России для рассредоточения российских оккупационных сил на фоне украинского контрнаступления на востоке.

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