С начала полномасштабного вторжения ликвидировано уже 217 910 оккупантов.

Украинские войска продолжают наносить точные удары по местам скопления российских сил. В частности, за 15 июня поражено 5 артподразделений оккупантов на огневых позициях, говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на 16 июня 2023 года.

Указывается, что авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Также нашими защитниками было уничтожено 20 иранских ударных БпЛА типа "Shahed", а также БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, район сосредоточения личного состава противника, три склада боеприпасов и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения ликвидировано уже 217 910 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. В частности, в последней сводке Генштаба по состоянию на утро 15 июня указывается, что подбито еще 12 танков противника и уничтожено 10 артсистем. Также россияне потеряли еще один вертолет.

Сейчас наибольших потерь РФ терпит на Таврическом направлении. За 14 июня там было уничтожены еще четыре роты захватчиков и подбито 59 единиц вражеской техники.

Кроме того, на днях сообщалось о "прилете" снарядов HIMARS по сотням оккупантов, которые выстроились на плацу под Кременной в ожидании своего генерала.

Отдельно подтверждена ликвидация на войне в Украине начальника штаба 35-й общевойсковой армии РФ.

Война новости - актуальное на УНИАН

15 июня ВСУ наступали по меньшей мере на трех направлениях и добились успехов. Сообщается об успешной наступательной операции к северу и северо-западу от Бахмута, продолжаются попытки улучшения тактического положения ВСУ на Угледарском направлении.

В течение последней недели силы обороны Украины освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Возвращено под контроль более 100 квадратных километров украинской территории.

В районе Орехово украинская армия наращивает темп наступления в связи с улучшением погоды. Также успехи есть возле Малой Токмачки (здесь зафиксировано продвижение ВСУ до 3 км) и в районе Большой Новоселки (до 7 км).

Вас также могут заинтересовать новости: