С начала полномасштабного вторжения уничтожены уже 217 330 оккупантов.

Российские пропагандисты сообщили о массовой гибели оккупантов крупнейшего соединения армии РФ - 20-й гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии - в многочасовом ожидании генерала под Кременной. По месту скопления врага прилетели ракеты HIMARS.

При этом "военкоры" не указывают количество погибших.

О происшествии написал, например, пропагандистский Telegram-канал "Рыбарь": "Под Кременной, трагический инцидент произошёл в одной из дивизий, что собирались пойти в наступление. Два часа люди стояли толпой на одном месте и ждали, когда командир дивизии слово своё мотивирующее молвит".

Но вместо генерала военные дождались ударов украинских РСЗО HIMARS и артиллерии.

Пропагандисты рашистского Telegram-канала "Старше Эдды" вообще призвали расстрелять генерала: "Если к середине второго года войны находятся командиры, что возят на передок колонны и строят личный состав в одну большую кучу, а потом дожидаются удара вражеской артиллерии, то таких командиров надо расстреливать".

В ряде рашистских Telegram опубликовали фото генерала, которого российские СМИ опознали как генерал-майора Сухраба Ахмедова. По предварительной информации, говорится о потерях в 20-й гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии.

Сообщается, что Ахмедов вместе с со своим коллегой Рустамом Мурадовым ранее управлял группировкой войск "Восток" и береговыми войсками 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Последний, пишут росСМИ, "прославился" отправкой военных на мины под Угледар, массовой потерей сотен единиц техники и тысяч солдат, позже он был сослан миротворцем в Армению.

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения уничтожены уже 217 330 оккупантов, 680 - за прошедшие сутки.

Также Генштаб отчитывался о 13 авиаударах по районам сосредоточения личного состава россиян в течение 13 июня. Отдельно украинские артиллеристы поразили, в том числе, пункт управления, 8 баз оккупантов , 7 подразделений артиллерии врага и станцию РЭБ.

Сегодня днем начали распространяться слухи о ликвидации "правой руки" Рамзана Кадырова. Пока его гибель не подтверждена.

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