Спутник зафиксировал поврежденные здания пансионата и следы от пожаров - это заметно по сравнению со снимком за 26 мая.

Спутник Planet Labs зафиксировал последствия попаданий Вооруженными силами Украины по базе российских оккупантов неподалеку оккупированного Геническа.

На кадрах, попавших в распоряжение проекта Радио Свобода "Схемы", заметны последствия ударов по пансионату "Экспресс" и отелю Chalet Termal в оккупированном Россией селе Счастливцево Херсонской области, неподалеку Геническа.

Спутник зафиксировал поврежденные здания пансионата и следы от пожаров - это заметно по сравнению со снимком за 26 мая.

О попадании по пансионату "Экспресс" сообщалось 9 июня. По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, там располагались военнослужащие Росгвардии.

Удары по россиянам в Запорожской области - последние новости

В связи с определенным продвижением украинских войск в Запорожской области, которое аналитики трактуют как начало контрнаступления, в регионе заметно увеличилось количество взрывов на объектах оккупантов.

Особое внимание силы обороны уделяют группировке оккупантов в Мелитополе. Поскольку город является частью так называемого "сухопутного коридора" россиян в Крым, поэтому удары ВСУ направлены прежде всего на логистические пути врага.

В частности, недавно "хлопок" посетил захватчиков в Бердянске, а в Мелитополе партизаны повредили железную дорогу - в момент, когда по полотну двигался поезд из Днепрорудного с украденной оккупантами железной рудой.

Вместе с тем 11 июня во временно оккупированной Акимовке партизаны взорвали железнодорожный мост. Оккупанты доставляли через него технику и боеприпасы.

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