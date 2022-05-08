Без упоминания "фашистских сил" не обошлось.

В России начали угрожать Илону Маску. Его якобы собираются призвать к ответу за передачу Украине станций для подключения к интернету от Starlink.

Как передают российские СМИ, заявление с угрозами в адрес Маска сделал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"По нашей информации, доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил в Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", — заявил Рогозин.

Маск пока на угрозы со стороны главы "Роскосмоса" никак не отреагировал. Наверняка у основателя SpaceX есть другие заботы, например, сделка по покупке Twitter. Когда стало известно о приобретении социальной сети Маском, Рогозин сразу ограничил доступ к своему аккаунту.

Напомним, 26 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой отправить в Украину станции Starlink для доступа к спутниковому интернету. Тот согласился предоставить оборудование на следующий день. А первая партия абонентских ящиков прибыла уже 28 февраля.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: