Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

Первая партия станций спутникового интернета StarLink американской компании SpaceX прибыла в Украину.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах", - отметил он.

Что такое Starlink

Starlink - проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

Как сообщал УНИАН, ранее американский миллиардер Илон Маск поддержал Украину в борьбе с российским агрессором и открыл терминалы Starlink для нашей страны.

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