Также министр попросил Маска обратиться к россиянам, которые его уважают.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илона Маска с просьбой обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс - Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса - российские ракеты бомбят украинские детские сады и больницы! Мы нуждаемся в поддержке - прошу вас как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету!", - написал министр.

Также Федоров просит Маска обратиться к гражданам РФ, которые его уважают.

Напомним, Starlink - инновационная технология лазерной связи. Эти спутники в первую очередь предназначены для обеспечения связи в полярных регионах и над океанами, где нет наземных терминалов. Для подключения к Starlink пользователь должен будет приобрести специальный терминал-приемник и оплатить абонентскую плату.