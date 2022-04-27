В Украине зарегистрировали представительство Starlink под названием "Старлинк Юкрейн".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
"Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") как представительство компании SpaceX только что зарегистрировано в Украине!", - говорится в сообщении.
Starlink в Украине: что известно
Starlink - это проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.
Как сообщал УНИАН, на период военного положения в Украине разрешается использование спутникового интернета Starlink всем желающим. В частности, Минцифры раздает спутниковый интернет от Илона Маска на Черниговщине.