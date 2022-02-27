Маск технически поддержал Украину в борьбе с оккупантами / REUTERS
Американский миллиардер Илон Маск поддержал Украину в борьбе с российским агрессором и открыл терминалы Starlink для нашей страны.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Маск публично заявил об открытии терминалов Starlink для Украины в Twitter, комментируя твит с просьбой министра.
"Сервисы Starlink уже доступны для Украины. Больше терминалов впоследствии", - написал Маск.
Маск предоставил Украине сервисы Starlink / скриншот
Starlink - это глобальная спутниковая система, позволяющая обеспечить людей скоростным интернетом.