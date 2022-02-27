Миллиардер поддержал Украину в борьбе с российскими оккупантами.

Американский миллиардер Илон Маск поддержал Украину в борьбе с российским агрессором и открыл терминалы Starlink для нашей страны.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Маск публично заявил об открытии терминалов Starlink для Украины в Twitter, комментируя твит с просьбой министра.

"Сервисы Starlink уже доступны для Украины. Больше терминалов впоследствии", - написал Маск.

Starlink - это глобальная спутниковая система, позволяющая обеспечить людей скоростным интернетом.