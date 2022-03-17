Вот так называют жителей РФ, которые не хотят иметь ничего общего с путинским фашистским режимом.

После вторжения в Украину, лавины западных санкций и массового ухода ведущих мировых компаний с рынка Россия, мягко говоря, стала не самым благоприятным местом для жизни. Граждане РФ начали тысячами покидать страну и уезжать, куда только можно, например, в Грузию или Израиль. Таких людей Владимир Путин заклеймил "предателями". По словам президента России, война в Украине поможет "очистить" страну от них. Как будет происходить процесс, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что это произойдет автоматически — "предатели" сами уйдут со своих мест, а некоторых накажут в соответствии с законом.

На недавнем брифинге журналист "Медузы" спросил у Пескова: "Вчера Владимир Путин на совещании о мерах поддержки регионов говорил об "очищении общества", которое должно укрепить страну. Как в понимании президента будет происходить это "очищение"? И кто именно те предатели, которых, по мнению президента, народ России сможет отличить от настоящих патриотов?"

Песков ответил: "Ну, вы знаете, в подобные нелегкие времена и в подобных ответственных, эмоционально экзальтированных ситуациях как раз очень много людей показывают свою сущность. И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни. Кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Вот так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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