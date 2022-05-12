Фейгин напомнил, что отстранять Путина от власти необязательно - он просто может умереть.

Российского диктатора Путина в будущем могут заменить на некоего "молодого полковника", кем в начале своего правления являлся нынешний президент РФ.

Об этом заявил российский правозащитник и блогер Марк Фейгин, пишет "Сегодня".

"В этом нет вообще ни единого сомнения. Главный орган - это коллегия ФСБ РФ, в которую входят все они - от Бортникова и всех остальных руководителей. Они, конечно, могут строить такие планы, безусловно. И прикидывать - а как, а что, а если. А если Путин умрет завтра? Это же тоже может быть - необязательно они его отстранят. И понадобится же такой полковник - вот, в чем все дело - просто потому, что вот, ситуация физически так сложилась", - объяснил он.

Фейгин добавил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину показало трусость военного руководства страны-агрессора, в частности глав Минобороны и Генштаба. Речь идет о Шойгу и Герасимове.

"Т.е. они абсолютно никакие. Ну вот все говорили: "Ну вот же, они должны воспротивиться, армию уничтожают, их институт уничтожают"... Но ничего - мы вообще с этой стороны не увидели ничего. Это просто какое-то абсолютное бессилие", - отметил он.

Ранее СМИ писали, что возможным преемником Путина может стать секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.